沒有包袱 黨政人士：吳宏謀是改革台鐵的適當人選

2018-10-27 10:57

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德日前宣示台鐵將大體檢，進行全面性的檢討改革，黨政人士今天受訪指出，請辭待命的交通部長吳宏謀當前應承擔責任，推動台鐵的大改革，吳宏謀並非台鐵出身，正因為他沒有包袱，是改革台鐵的適當人選。

府院知情官員也表示，吳宏謀雖說他的去留由長官決定，但留下來監督並推動台鐵的改革，才是負責任的表現，吳宏謀確實是改革台鐵的適合人選。

知情官員說，賴揆這次非常嚴肅而沈痛地宣示將改革台鐵，未來對台鐵的改革幅度將不小，但政府要改革台鐵這家「百年老店」，勢必會有阻力，也將面臨不小的挑戰。

有關吳宏謀的個人去留，賴清德昨天受訪表示，將待行政院檢討完畢之後，再做決定，該負責的人一定要負起責任。

黨政人士今天指出，吳宏謀目前是請辭待命，現階段並非吳宏謀請辭走人的適當時機。對於普悠瑪翻車事故的善後，以及未來台鐵的全面體檢與改革，不能沒有交通部長，因此現階段吳宏謀不致於馬上走人，賴揆也不會批准其辭呈。

黨政人士表示，此次台鐵局長鹿潔身請辭獲准，是政府面對人民憤怒所做出的回應，但接下來行政院要籌組運輸安全委員會，要進行台鐵的大體檢與全面性改革，都需要交通部長承擔重任，因此現階段並非吳宏謀請辭下台的時機。

據悉，行政院將對台鐵當前的許多問題進行系統性的檢討，並追究後續責任問題，行政院正積極進行行政調查，預定下週公布調查結果，不過，行政院的行政調查將不會觸及究責問題，而是要提台鐵短中長期的改善對策，究責問題將由賴清德通盤考量後決定。