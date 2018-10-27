李戡：台灣年輕人普遍反中 到中國發展不意味認同統一

李戡在微博發文表示，台灣年輕人普遍「反中」，引發中國網友熱議。（資料照）

2018-10-27 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕已故知名作家李敖之子李戡，月初在中國新浪微博批評，部分中國媒體對台灣的報導「實在是荒謬絕倫」，引發社會熱議。近日李戡又再度在微博發文指出，台灣年輕人普遍「反中」，到中國發展也不意味認同統一，也認為韓國瑜的勝選機率不高，因為多數年輕人一看到選票上的「中國」國民黨就渾身不舒服。

李戡21日在微博上發文表示，他參加中國東南衛視「海峽新幹線」的節目錄影後，「感覺電視台的人再也不敢請我了，我明白有些發言一定會被剪掉，但我沒辦法睜眼說瞎話」，李戡表示，「台灣年輕人普遍反中，到中國發展絕不意味逐漸認同兩岸統一」，他認為，許多人到中國發展，只意味著認同「人民幣」。

日前中國媒體引用民調，稱台灣人認同自己是中國人的比例高達58.3%，也被李戡批評是「扯淡民調」，李戡說，只有5%台灣民眾認同自己是中國人，「其中以中老年外省人居多」，而台灣年輕人的認同比例，最多也只有3%。

李戡在新浪微博一系列的批評，也引起中國網友上千則的留言討論，一些中國網友紛紛表示，「敢說真話的人不多」、「天朝新聞全靠吹」、「中國政府不希望民眾知道台灣年輕人痛恨中國、痛恨統一的事實」，一位曾到台灣留學的中國學生表示「這也是我在台大兩年的深切感受」。也有網友發現，李戡21日上東南衛視錄影時的發言，「果然還是剪了」。