婦聯會10/31赴慈湖謁陵 黨產委員：為強化繼任正統性

桃園慈湖陵寢安奉前總統蔣介石，自今年二二八當天靈柩遭學生潑漆抗議後，靈堂至今未對外開放，須專案申請才得以進入。今年10月31日蔣公誕辰紀念日，婦聯會已用家屬蔣方智怡名義，提出申請將至慈湖謁陵。（資料照）

2018-10-27 09:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕桃園慈湖陵寢安奉前總統蔣介石，自今年228當天靈柩遭8名學生潑漆抗議後，靈堂至今未對外開放，除非專案申請才得以進入。據透露，10月31日蔣公誕辰紀念日將屆，婦聯會已用家屬蔣方智怡名義，提出申請要至慈湖謁陵。

知情人士表示，婦聯會來向慈湖管理單位申請10月31日謁陵，是以蔣經國兒媳婦之蔣方智怡名義申請，以符合目前只開放家屬及團體，才能進入四合院內靈堂的限制。

據了解，管理單位非常關心活動由誰主祭？但因謁陵活動是由婦聯會籌畫，並非蔣家「家祭」，蔣方智怡有機會隨同婦聯會人士出席，但當天不會擔任主祭獻花者，因為主祭為婦聯會主委雷倩。

據婦聯會傳統，每逢蔣夫人誕辰需舉行活動，每年蔣夫人逝世日要辦追思禮拜，連國民黨總裁蔣介石誕辰也不例外，自辜嚴倬雲擔任主委以來，更藉此向國民黨輸誠示好。

黨產會已查出，婦聯會近10年來金流，捐助國民黨相關基金會及藍營政治人物高達6億元，過去歷任國民黨主席會至慈湖謁陵痛哭流涕，戒嚴時期婦聯會還會率全國各界婦女代表至慈湖向蔣公致敬。

知情人士指出，雷倩出任婦聯會第三任主委後，今年10月23日已舉行蔣夫人追思禮拜，下週三要率團至慈湖謁陵，她與辜嚴倬雲時期一樣，皆恪遵婦聯會慣例要去謁陵，作風不像新時代女性。

對此，熟稔比較政治學的黨產會委員分析，謁陵表面上紀念逝世的人，實質上是透過這個儀式的反覆實踐，目的在強化繼任者正統性，尤其在婦聯會內部仍有反對勢力下，實踐這個儀式，有其鞏固領導地位的意味。