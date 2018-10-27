敏感！親中金主佈局傳媒 大肆網羅前國安、軍情首長

2018-10-27 06:20

楊國強、郭崇信、張戡平等人加入團隊

〔記者羅添斌／台北報導〕曾發表支持「九二共識、一中各表原則」專文，今年還曾隨同前副總統連戰赴中參與「連習會」的商界人士莊立平，近來積極佈局傳媒領域產業，將在今年底成立「大師鏈傳媒」。令人矚目的是，莊立平已延攬前國安局長楊國強、前國安局副局長郭崇信及曾任國安局特勤中心副指揮官的前軍情局長張戡平等人加入工作團隊，由於動作及時機都相當敏感，在政治及國安軍情圈子引起極大的震撼。

據了解，莊立平籌辦「大師鏈傳媒」時，一度找來前中央社董事長陳國祥擔任執行長，陳國祥為此還曾拜訪各界專業人士推介「大師鏈傳媒」。不過，陳國祥昨天受訪時表示，他已在日前離任，對「大師鏈傳媒」相關事項不便回應。

除了延攬前國安局、軍情局長外，據了解，調查局某位卸任處長級官員，以及在海軍拉法葉艦弊案中遭判刑的前海軍上校郭力恆，都曾參與「大師鏈傳媒」的籌備作業，但已在日前離任。一家籌辦中的新傳媒產業竟然能夠聚集多位離退國安、軍情、特勤、調查局首長，其背後政商實力令人咋舌。

「大師鏈傳媒」核心團隊人士昨天證實，楊國強、郭崇信、張戡平是應「大師鏈傳媒」總裁莊立平的邀請而加入，楊國強擔任總顧問，郭崇信及張戡平也各以其專業領域擔任內部要職。

大師鏈傳媒：創設發表意見的平台

「大師鏈傳媒」核心團隊人士說，「大師鏈傳媒」是要創設一個各方都可發表意見的內容平台，並引進區塊鏈科技，打造一個教育平台的內容產業，「我們沒有預設立場，純粹是就事論事，也不分藍綠」。

國安局：退離人員依法負有保密義務

國安局對此表示，該局人員退離後，依法負有保密義務及出境管制等相關限制，國安局均會提醒應遵循上開法令，以共同維護國家安全。對於楊郭二人合法繼續於其他領域發揮己力、貢獻社會，國安局敬表尊重。