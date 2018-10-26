台人運毒到日本 謝長廷嘆毀了台灣人建立的好形象

2018-10-26 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方本月4日在名古屋倉庫查獲約340公斤安非他命，市價達200億日元（約台幣55億元），並逮捕3名台籍嫌犯；駐日代表謝長廷今（26）日指出，多數台灣人在日本建立的好形象就被這極少數人摧毀，「這點最令人難過」。

謝長廷在臉書上提到，日本警方在2017年共計查獲逾1500公斤毒品，有超過1000公斤從台灣走私入境，本月又查獲3名台人涉及350公斤安毒走私案，謝長廷嘆，相當少數的台灣人在日本涉及刑事案件，卻因此消滅許多台灣人對日本建立的良好形象，「這點最令人難過」。

謝長廷表示，雖然知道台灣人因何事被逮，但日本刑事官司「在判決確定前推定無罪」，因此駐日代表處仍要去給與探視，同時聯絡其家屬，但若遇嫌犯動用緘默權，也只會向代表處反映能夠及早重獲自由，駐日代表處去年就險些因此被嫌犯的律師開告。

謝長廷說明，去年代表處職員對被逮的台灣嫌犯好言相勸，告訴他若認為自己無罪，就將事實和盤托出，不料對方律師竟想以「妨礙他的當事人行使緘默權」控告代表處，但謝長廷當時表明「來告吧」，謝依經驗判定跨國犯罪集團的律師要當事人緘默不是想要保護他，而是想要保護未被逮捕的共犯，因此只敢虛張聲勢，「不會真的擴大爭議」。

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