台商選舉優惠機票開賣 陸委會正告中國：勿介入台灣選舉

2018-10-26 22:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕基進黨今天指控在投票日前14天內，中國3家航空公司將提供不到市價3分之1的機票，由近20個中國機場，每日空運「投票部隊」返台，呼籲台灣住民一定要出來投票，並建議政府應針對這些人課「民主稅」，補足差額方可入境。對此，陸委會正告中國，落實「不介入台灣選舉」的承諾，不要以任何方式企圖影響台灣民主選舉。

基進黨強調，上海台灣民眾生活、就業重要資訊平台「台商新天地」，昨天由負責人張貼返台投票特惠機票的資訊，平日要價2800至3500人民幣的機票，遽降為800至1100元人民幣。

據了解，中國台商圈近日流傳有關選舉優惠機票的訊息，台企聯和15家航空公司洽談台灣民眾返鄉投票優惠機票，在限定時間內從中國任何機場往返台灣，含稅最便宜只要人民幣1170元、約新台幣5265元。

對此，海基會副秘書長管安露受訪時表示，航空公司畢竟是營利機關，不太可能虧本賣票，願意提供較低的票價，仍是市場機制，外界不宜解讀為蓄意壓低價格。台商返台行使投票權是自由的選擇，有便捷、優惠方式也是很好的事，海基會完全尊重，並正面看待台商回台行使投票權。

陸委會表示，政府樂見台商回台投票，行使憲法賦予的公民基本權利。對於台企聯已洽春秋航空、吉祥航空和東方航空等3家中國籍航空公司提供優惠返台機票一事，相關機關進行查證與了解當中。