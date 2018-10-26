韓國瑜「三山大會師」開打 宣稱湧入3萬人

2018-10-26 20:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚發動「三山登陸戰」的地面作戰，首場1萬2千張板凳全部坐滿，主辦單位宣稱湧入3萬人。

韓國瑜挾空戰優勢，今晚起展開「三山大會師」的陸戰，將陸續在鳳山、旗山及岡山，舉辦3場大型造勢晚會。

今晚首場在鳳山區經武陸橋下的「大鳳山地區」造勢大會，現場國旗飛揚，擺放超過1萬2千張板凳全部坐滿，滿到旁邊陸橋，主辦單位宣稱湧入3萬人。

藍營評估，這場陸戰成功激出支持群眾，象徵「高雄市長選戰，已進入短兵相接的肉搏戰」。

立委江啟臣、王育敏、蔣萬安、柯志恩輪番上陣，批評過去20年，民進黨在高雄有3個掏空：人的掏空造成北漂、錢的掏空造成負債最多、路的掏空出現5千坑洞。

韓國瑜則與立法院前院長王金平，一起走入會場，受到支持者歡呼擊掌。

王金平致詞時說，韓國瑜用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，在高雄颳起「韓流」，今天再把空軍實力化為陸軍，呼籲大家都當韓國瑜之友，幫忙拉票。

晚會最高潮是主角韓國瑜致詞，他說，偉大的高雄市人民，我們勇敢站出來了，高雄市是一個巨人，要山有山、要海有海，土地是4個新加坡大、10個台北市大。

他說，但高雄市睡太久了，今天我們孩子往遠方飄，因為高雄沒有錢了，沒有足夠工作機會，高雄必須要擺脫貧窮。現在要清醒了，拒絕又老又窮，迎向富庶、迎向光明。

韓國瑜又老調重提說：「高雄只要東西賣得出去、人進得來，高雄就會發大財」。他承諾當選後，明年2月親自陪農漁民團體，到外面搶訂單。

韓國瑜也批評民進黨不用奧步，就不會選舉，他說：「讓我們證明，一瓶礦泉水也可以打贏選舉。」