李婉鈺想上直播遭拒罵「差勁」 館長怒飆三字經

館長因為曾邀韓國瑜、侯友宜等政治人物上直播，成為話題人物。（資料照）

2018-10-26 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」因為曾邀韓國瑜、侯友宜等政治人物上直播，成為話題人物。現在新北市議員李婉鈺也想上直播，卻因為館長粉絲不買單遭拒，結果李婉鈺開始批評館長，讓館長氣得大罵，「真的是X妳娘啦。」

館長昨天在直播貼出助理與李婉鈺的LINE對話，李婉鈺直言大家不了解真正的她，只憑媒體斷章取義，因此想上館長的直播來讓大家認識真正的她。不過館長助理表示，因為館長觀眾群反對佔多數，所以直播的部分只能先說抱歉了。李婉鈺看完怒回，「所以他（館長）也是聽『人家』說什麼而做什麼的人！」她表示也沒興趣上節目，但又補一句，「你們真的很差勁，很爛」，傳完後立刻退出聊天室。

館長在直播中說，是李婉鈺要上他節目，結果觀眾不接受，「妳還說我很爛、很差勁？」、「真的是X妳娘啦，真的是覺得很北爛。」「妳身為一個議員，現在還領國家薪水，這樣對嗎？」館長也反駁他不是「聽說」，不希望讓李婉鈺上節目是觀眾的決定，「這些人就是選民，這叫民主啊！」

館長也提到，群眾想要看議員謝龍介、「虧雞」林義豐，他當然請兩人來上，大家都不想要李婉鈺來嘛，妳還硬要上？