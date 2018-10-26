「同框」握手傳「破冰」？ 徐耀昌、劉政鴻各自解讀

國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌（右）與同黨前縣長劉政鴻（左2）25日受邀到苗栗縣獅潭鄉玉虛宮參與活動，2人不僅同框，也當眾握手。（記者彭健禮翻攝）

2018-10-26 19:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌與同黨的前縣長劉政鴻，因縣府財政等問題，結下心結；不過，2人在昨天一場宗教場合中「同框」握手，被外界揣測「破冰」，但對此，雙方各有不同解讀。

徐耀昌與劉政鴻雖同為國民黨，但分屬黃、劉派系；徐耀昌於2014年接任縣長，面對縣庫債臺高築，抱怨「抽屜都空的！」2人甚因縣府財政問題隔空互嗆，種下心結；劉政鴻在下屆縣長選舉中，也未替徐耀昌站台，反而技巧性與獲民進黨禮讓的無黨籍候選人徐定禎「同框」。

中華玄門總會、中華玄門法師總會協辦2018年中國湖北武當山紫霄宮玄天上帝神尊來台遶境祈福活動，25日抵達苗栗縣獅潭鄉玉虛宮，徐耀昌、劉政鴻都受邀參與祈福法會。

法會中，谷關大道院玄門法師玄禛得知劉政鴻、徐耀昌兩人「有一些誤會」居中撮合，2人不僅同框，也當眾握手，現場拍攝的照片經過網路流傳，引發外界揣測兩人是否「破冰」？

徐耀昌今天受訪表示，他與劉政鴻「也沒外界想像那麼嚴重」，主要是玄禛法師也很關心苗栗，希望前、後任縣長能夠共體時艱，相忍為苗栗在地，顧全大局，「這是法師的用心良苦！」

徐耀昌說，大家可能彼此存在一些誤會，有時候可能是一些局外人見縫插針、以訛傳訛，「我都平常心去看待，畢竟他是2任縣長、苗栗政壇的老前輩，我們都給予高度肯定，相信劉前縣長會用他的智慧為大局考量」。

記者致電劉政鴻，由秘書接聽代為回應表示，2人昨天只是單純禮貌性握手，沒有其他特別的意思。