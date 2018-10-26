父親指甲被拔光遭國民黨槍斃 促轉會楊翠親送照片給家屬

為完成政治受難者李素慧心願，行政院促轉會在逾7000筆歷史檔案中，找出被國民黨政府槍斃的李蒼降生前照片及畢業證書，由促轉會代理主委楊翠（右2）、委員葉虹靈（右1）在10月24日親送至李蒼降之女李素慧（左）手中。（促轉會提供）

2018-10-26 19:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為完成政治受難者李素慧心願，行政院促轉會在逾7000筆歷史檔案中，找出被國民黨政府槍斃的李蒼降生前照片及畢業證書，由促轉會代理主委楊翠在10月24日親送至李蒼降之女李素慧手中，並於本月初首波冤案平反名單中，撤銷李蒼降的有罪判決。

促轉會表示，1950年在獄中出生的醫師李素慧，未見過被稱為「共匪」的父親李蒼降，她止不住思念，渴望擁有父親照片，日前在促轉會與國家人權博物館合辦的說明會上，當眾許願說，「因為沒有見過父親，希望能複製受難者行刑前後的照片給家屬」。

促轉會之後遂從7000筆檔案中，打撈出李蒼降在中國杭州讀書時的旁聽證明書、畢業證書等照片，將照片處理放大，由楊翠親送給李素慧。當李女見到楊翠，她激動拉著楊翠的手，訴說著楊翠二伯楊資崩夫婦當年如何疼愛她。

促轉會指出，李蒼降是三民主義青年團籌辦人李友邦的姪子，他自日治時期就因讀反日書籍被逮捕入獄，戰後赴中求學，返台曾與李登輝等人共組左翼組織。1949年4月，李蒼降與護士曾碧麗結婚，幾乎同時擔任「基隆市工作委員會」工委兼支部書記，開始在《光明報》上發文章批判時政。

促轉會提及，李蒼降婚後不到一個月，台灣省警備司令部宣布戒嚴，禁止非法集會，並頒布「懲治叛亂條例」要抓匪諜，《光明報》一干人等先後被捕，李蒼降及預產期僅剩一個多月曾碧麗都被逮捕。

據「幌馬車之歌續曲」一書描述，曾碧麗在獄中並未因即將臨盆得到優待，她長髮被綁成辮子，吊在半空中刑求，以致於胎盤早期剝離，流血不止，腹中胎兒因此早產。日後，李蒼降難友陳炳基受訪曾說，剛出生的女嬰皮膚太薄，連內臟都看得到，這個孩子就是李素慧，她陪著母親坐牢7、8個月。

李素慧表示，據說她剛出生時，久久不哭，在場人員不斷拍打嬰兒，嬰兒終於發出「小貓叫兩聲」；母親因遭到刑求逼供，在大出血下早產生女，不可能有奶水，多靠獄卒同情，張羅奶粉、米糠，靠著醋瓶奶嘴，讓這脆弱的小生命能活下去。「我媽說，我爸隔著鐵欄杆看過我，那時他指甲都被拔光，臉色慘白都是傷。」

1950年10月年僅26歲的李蒼降慘遭槍決，他死後數月，曾碧麗才得以出獄，獨力扶養女兒長大。李素慧自小就被老師罵說是「共匪的孩子」，但一路學業頂尖，考上第一志願台大醫學系，但因政治犯關係，只能在台大當2年住院醫師。

促轉會也提及，複製提供給家屬的李蒼降檔案，是從檔案局資料庫中找到的，是李蒼降在23歲左右，約1946、1947年在浙江杭州高中的旁聽證明書與畢業證書，並附有當時校長房宇園名字與印鑑。

促轉會說明，促轉會舉行第一波刑事有罪判決撤銷公告，共1270名政治受難者罪名被撤銷，包含鍾浩東、李蒼降等1950年代的政治案件，促轉會後續也會將撤銷判決公告的公文，陸續寄發給當事人或家屬。

此外，為協助政治案件當事人申請應用所涉案件審判過程與判決相關檔案，國發會檔案管理局已設置服務窗口，提供「申請同一檔案免收一次複製費用」一站式服務；檔案局諮詢服務窗口專線為（02）8995-3623或8995-3624。