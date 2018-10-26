藍委瞎扯中美在台海開打就停止選舉 賴清德火大回：極端、偏頗

2018-10-26 19:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委賴士葆今天質詢時表示，若中國、美國在台灣海峽打起來，年底選舉會不會停止舉行？對此，行政院長賴清德答詢表示，「你的想法很極端、很偏頗，你完全看不到中國在東海、南海擴軍。」賴士葆又說「我如果是你，我就說打起來就停止選舉。」賴清德則火大回嗆，「除非你有客觀證據說中美會在台灣海峽打起來，否則不宜在國會散布這樣的話！」

賴士葆指出，台灣海峽快打起來了，現在民進黨氣勢衰，會不會出奧步，美國政府派航母來經過台灣海峽，大陸的航母也出來了，會不會到最後民進黨看到大勢已去，宣布停止選舉？

對此，賴清德回應，「賴委員，你的想法很極端、而且也很偏頗，聽你的質詢，好像美國軍艦來台灣，是為了台灣選舉，你完全看不到中國在東海、南海擴軍，影響區域和平，你若看到，就不會有這種偏頗結論，你的質詢要根據客觀事實嘛！」

賴士葆又逼問「會不會宣布停止選舉？」

賴清德無奈說，這種假設性選舉要怎麼回答？當然會希望台灣選舉要如期舉行，且要乾淨，平安順利完成。

賴士葆繼續說「我如果是你，我就說打起來就當然要停止選舉。」

賴清德正色說，除非有客觀證據證明中、美會在台灣海峽打起來，否則不宜在國會散布這樣的話！

賴士葆提高聲調質疑「蔣經國時代就發生過。」賴清德也火力十足的回應「那是蔣經國，你是在檢討蔣經國還是要民進黨照做？」

賴清德接著說，台灣海峽是國際海域，包括美國和其他國家都有自由航行權利，美國軍艦不是只有今年來，過去每年都有，你卻把今年的自由航行，解讀成為了選舉，或是解讀為中美戰爭要開打，這沒有必要！