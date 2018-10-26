新北「選前之夜」場地爭奪戰 藍營搶下最熱門場地

板橋區最熱門的選前之夜場地─板橋第一運動場前廣場，11月23日晚上的使用權在藍營搶先一步拿在手中。（記者何玉華攝）

2018-10-26 18:40

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長候選人在11月23日選前之夜的造勢催票，看似靜悄悄，檯面下場地之爭，早在5月下旬登場，國民黨早一步搶下板橋區最熱門的場地─板橋第一運動場前廣場；蘇貞昌陣營只好轉借民權路的第二運動場舉行。

從2010年，朱立倫與蔡英文競逐新北市長開始，國民黨陣營的選前之夜都在板橋第一運動場舉行，後因田徑場修整符合國際標準不再外借辦活動後，改借用外面的廣場，由於兩側大馬路包圍，有助造勢效果外溢，成為最熱門的場地，朱立倫競選總統的選前之夜也在此舉辦。

2010年蔡英文的選前之夜，在板橋新站路與縣民大道封街舉行，2014年游錫堃的選前之夜場地租借過程波折不斷，最後在板橋車站前廣場舉行，2016年，蔡英文競選總統的選前之夜主場地雖在台北市，仍先到新北板橋區實踐路、介壽公園旁舉行「北一場」選前之夜，顯示對新北票倉的重視。

根據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，使用日前6個月開始受理申請，國民黨透過週邊組織，技術性在5月底，以連續性活動申請到板橋第一運動場前廣場11月20至23日的使用權，早民進黨一步搶到場地；但選前之夜是在板橋第一運動場前廣場舉行，還是市民總部，據了解，還要由侯友宜做最後決定。

民進黨選前之夜規劃三重、板橋各舉辦一場；板橋雖然沒有借到第一運動場前廣場，但已借用可容納萬人的民權路第二運動場舉辦，三重場則計畫在公所附近舉辦。