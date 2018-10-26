無黨籍市議員候選人張滄沂 請來林佳龍站台

2018-10-26 20:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第13選區（大里、霧峰）無黨籍市議員張滄沂競選總部今日成立，台中市長林佳龍受邀現身站台，他表示，為地方爭取建設不分黨派，近幾年在大里推動的多項建設，特別感謝張滄沂提出相關建議，市府所推動的各項建設果，讓人民很有感，獲大里人肯定，更帶動地方發展。

現任無黨籍市議員張滄沂爭取第13選區（大里、霧峰）連任，基層實力堅強，他也肯定林佳龍市長施政成果，大里的改變看的見，將會持續為地方爭取建設，與選民站在一起。

林佳龍指出，大里公一用地懸宕數40多年，因徵收經費龐大遲未徵收。為了解決地方長久以來的問題，他進一步規劃結合大里區公所及附近公兒十四、公兒十五，合併辦理跨區市地重劃，列為第十五期市地重劃，獲得大里市民支持，也是全國首例公共設施跨區市地重劃案。

林佳龍也提到，除了跨區重劃，大里、霧峰、太平等在屯區的相關建設都刻正進行，包括聯合行政中心、國民運動中心，擴大都市計畫區整合大里、太平、霧峰。

未來捷運也規劃將延伸南投，和綠線串聯成小環線，連結大里、霧峰，以及大里兒童藝術館轉型為「纖維工藝博物館」，未來大里、霧峰發展可期。

「建設要持續，進步不能停！」林佳龍說，會持續透過交通、水利及產業等建設縮短城鄉差距，促進各地均衡發展，提升市民生活品質；大里、霧峰需要認真的張滄沂代表提供建議，台中正在進步中，希望大家繼續支持張滄沂，也要給佳龍肯定。