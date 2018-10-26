徐耀昌形塑18鄉鎮特色政見 徐定禎陣營批空洞

2018-10-26 18:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌今天發表形塑18鄉鎮市特色的政見與摺頁文宣，每鄉鎮市都有不同版本，列出各鄉鎮市4年來的建設及未來願景規畫；對手無黨籍候選人徐定禎陣營則批評政見空洞，呼籲徐耀昌拋棄華而不實的修辭，好好提出實際的政見。

徐定禎陣營說，徐耀昌提出的地方政見相當空洞，而且突顯自身的缺點。舉例而言，徐耀昌所謂「觀光栗」，卻將七大場館收費，遊覽車不來苗栗，業者哭訴無門；所謂「投資栗」，卻大砍120億的經濟發展支出經費；所謂「農業栗」，卻不見農家所得提高，農地持續廢耕；所謂「建設栗」，毫無重大建設，只會哭窮，卻砸大錢辦活動；所謂「教育栗」，苗栗的優秀子弟還是早早離鄉背井；所謂「宜居栗」，人口增長率竟然負10％，全國最慘，縣民早就用腳投票。

徐定禎陣營說，綜觀徐耀昌的施政，不是跳票就是表面功夫。徐耀昌首任縣長的政見，跳票率將近9成，絕大多數沒有落實；其他部份則是表面功夫，例如一再主打的慢城，已經宣告信用破產，對於帶動觀光完全無效，連續兩年被遠見雜誌評鑑為觀光最後一名。

徐定禎陣營也指出，徐耀昌的執政成績，在天下雜誌的縣市競爭力調查，2015年是倒數第一，2016年是倒數第二，2017年是倒數第三，2018年是倒數第五；在遠見雜誌的滿意度調查，2015年是倒數第四，2016年是倒數第六，2017年是倒數第四，2018年是倒數第五，顯示徐耀昌執政能力不足，導致苗栗始終在末段班徘徊。