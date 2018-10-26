五峰聯合競選服務處成立 楊文科：改善部落交通、串連觀光

2018-10-26 20:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科今天穿上原住民服裝，偕同五峰鄉長候選人曾榮貴在大隘村成立聯合競選服務處；楊文科承諾，當選後改善南清公路及部落間道路品質，以及68快速公路延伸可行性規劃，同時大力推廣清泉風景特定區觀光產業。

部落耆老曾永財今天在聯合競選服務處成立大會為楊文科、曾榮貴的選情祈福，90歲王金樹致贈好采頭、羅新福贈柿柿如意，祝福高票當選；楊文科授戰旗予五峰鄉競選執行長趙榮標，並公布原住民政見、五峰鄉建設發展藍圖。立委孔文吉也出席。

楊文科說，張學良文化紀念園區，串連清泉部落、三毛故居、藝術之森以及丁松青神父天主堂，觀光產業前景耀眼；他當選縣長會擴大結合原民文化、高山物產，整體規劃原住民文化館及部落市集，清泉遊客中心、清泉都計道路環境再造等，同時也要加強和平部落休閒農業區輔導及轉型。

楊文科承諾，68快速道路延伸工程一定要推動，不但紓解台三線瓶頸路口，也縮短旅運時間，還有縣道122線（南清公路）道路整體改善工程、竹62線道路改善，以及部落間道路的維改善等，讓族在在颱風大雨來襲時，不必再受崩塌中斷之苦。

另外，讓復康巴士延駛五峰鄉，新建五峰鄉長照據點暨社區活動中心，修繕五峰衛生所，各村設置文化健康站提供輔具調度據，以及興建花園村河頭部落多功能綜合體育運動場等，他將與曾榮貴、凱撒巴燕等候選人，共同攜手建設五峰鄉。