錢哪來？ 韓國瑜推百億創業基金 網友狂酸：用喊的我也會

韓國瑜25日在臉書推出首支政策影片，主打青年政策，宣示要推出100億基金供青年申請。（圖擷取自韓國瑜臉書）

2018-10-26 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜25日推出首支政策影片，宣示要推出100億基金供青年申請。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，中央部會才大動作宣告推出10億元預算的創業天使投資計畫，酸「韓國瑜出手比行政院多十倍，這讓蔡政府臉往哪裡擺？」還強調錢沒到位沒關係，試試看就知道。網友看完則狂酸，「用喊的我也會」、「我再大你3000倍」。

韓國瑜25日在臉書上推出首支政策宣傳影片，主打「青年創業」議題強調「人是英雄錢是膽」，並宣示要推出100億基金供青年申請，當選市長後將編列30億元預算，再由民間募款70億元，提供設籍高雄市40歲以下青年人以創意、專利、點子來申請，創造雙贏。

對此，洪孟楷指出，可以想像綠營可能會丟出「錢從哪來？」、「天馬行空」、「沒有企業願意贊助」等質疑；但沒試、怎知道？再者，以韓國瑜這場選戰打到現在，「還有人會質疑募不到款？」。

相關新聞被轉貼到PTT後引起網友熱議，許多網友不以為然的狂酸，「創業成功率那麼低 募70億是丟到水裡」、「下次直接喊個100兆不是更快？」、「我也能喊1000億 有夠無腦的9.2」、「所以這個不用寫計畫評估 隨便撒錢開福袋？」、「用喊的我也會，空頭支票開很滿喔」、「笑死 錢都還沒出咧」。

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