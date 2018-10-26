台中萬人挺龍造勢晚會明登場 訴求「進步台中、幸福做陣」

2018-10-26 21:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨首場萬人大型造勢活動明晚在台中登場，林佳龍競選總部今（26）日表示，活動主軸為「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮晚會」，總統蔡英文、行政院長賴清德將首度合體，聯手推薦最認真的巿長林佳龍，透過兩人見證林佳龍為台中巿所做的努力與改變，不管南漂、北漂都漂往台中，不但讓台中躍居全台第二大城，更讓台中推向全世界。

林總部說，這場萬人造勢晚會晚間6點半至9點在西屯區老虎城旁廣場舉行，除蔡英文、賴清德聯手推薦林佳龍外，立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、何欣純也將到場，見證林佳龍在台中巿山海屯城各區的建設，訴求讓認真的巿長繼續連任。

民進黨新北市黨部主委余天帶領的「好生活助選團」，也將到場表演及助講，炒熱晚會氣氛。會中也安排民進黨提名的36位台中市議員候選人一同出席，訴求「巿長連任、議會全壘打」。

林總部發言人林尚賢表示，4年前林佳龍巿長提出「台中123」現在已是「成真123」，透過中央與地方的合作，林佳龍的承諾一一實現，包括柳川、綠川的整治帶動中區再生；過去困擾巿民的空汙問題也大幅改善，交出全國改善第一名的亮眼成績。

此外，捷運綠線、藍線也獲得中央支持，其中捷運綠線今年底試運轉，台中將正式成為捷運城市；而托老托育、青年政策、社會住宅也逐步落實，林佳龍巿長這4年的努力，讓台中躍升成為全台第二大城，也為台中奠定百年發展的基礎。接下來還有11月即將登場的世界花博，這些具體政績，將提升台灣的國際競爭力，也讓台中市民增加光榮感。

林尚賢強調，明天的晚會我們將會以光榮感來照亮台中，「台中進步中，不走回頭路」，我們會繼續打拼，邀請更多人加入台中隊的行列，讓每位市民都能感受到幸福與改變，才是台中進步的價值。