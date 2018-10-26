客家大老倒戈挺韓國瑜 綠營人士：里長選不上有影響力？

2018-10-26 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨美濃客家大老羅兆洪與原高縣黑派議員陳振福，昨（25日）現身國民黨高雄市黨部，宣布力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜。對此，有民進黨內部人士直言，羅兆洪有段時間沒在地方上活動，且他曾選過里長還落選，「連里長都選不上的人，能有什麼影響力？」

加入民進黨29年的羅兆洪昨表示，因韓國瑜肯做事，多次到美濃關心當地居民問題，對農民非常照顧，他認為韓國瑜是值得尊敬的人，所以公開相挺；他還呼籲鄉親不要分黨派、不要分藍綠，應該選賢與能。

據《蘋果日報》報導，民進黨黨內人士表示，羅兆洪曾在2014年選過高雄市龍山里里長，「若他的政治影響力夠，怎麼會去選里長，還落選？」加上韓國瑜陣營專門挖一些沒通過黨內初選、或是政治路不順的邊緣人士，整個高雄有這麼多的綠營人士，對方挖了幾個也不是很困難。

「這樣就要說民進黨倒戈，國民黨才是真正倒戈。」該黨內人士強調，過去國民黨籍的前議員如李鴻均、韓賜村也都轉向支持民進黨，現在高雄的農會也是支持民進黨為多數。

一名民進黨輔選人士則說，地方上幾乎沒什麼人認識羅兆洪，而羅也不是民進黨重要的人物，且他是韓國瑜哥哥軍校的同窗，「韓國瑜常常就是丟出一個消息，再讓固定統派媒體大肆報導，企圖製造民進黨人士倒戈韓國瑜的氛圍」，但地方上的民眾其實不清楚這件事，選情老實說蠻冷的。