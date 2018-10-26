評論普悠瑪事故被噓爆 丁守中：本來就該檢討

2018-10-26 17:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人接連晚在臉書粉絲專頁痛批台鐵管理文化，更指出，普悠瑪的災情，就是民進黨的選情，此文一出遭PTT網友噓爆，網友指出，「這種消費最要不得」，「把災情比選情，真是嚇死寶寶了」。丁守中對此表示，本來就該檢討。

丁守中昨晚在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」發文指出，台鐵的管理文化從根爛到爆，台鐵的說法每天一變，每次不一樣，高層天天出來鞠躬道歉，卻千方百計把責任推到司機員「人為疏失」上，還欺下瞞上，謊稱司機員沒有跟調度員報備，也沒有進行內部通報的SOP措施，結果早上才放話，晚上就被行政院打臉，證實司機員的確曾告知調度員ATP關閉。

但是文中也說，「普悠瑪的災情，就是民進黨的選情，中油油品出包，普悠瑪出軌，是壓垮民進黨選情的最後稻草，民進黨將敗得比預期更慘。」網友群起激憤，湧入丁守中臉書指責消費死者，有網友說，「拜託發文前請三思好嗎？這樣消費這悲傷的事故然後扯選舉，會不會太超過了」。

丁守中今天上午又發文說，交通部長吳宏謀請辭秀，不過是一場家家酒，普悠瑪出軌造成超過兩百人死傷，台鐵結構性失能，民進黨政府就推一個事務官、台鐵局長背政治責任下台？這也太廉價了吧。

對於網友的批評，丁守中說，大家都在檢討台鐵管理文化，台鐵有這麼糟的管理文化，把責任推給基層駕駛員，民進黨政務官把責任推給事務官，難道不該檢討嗎？民進黨執政後天災人禍不斷，很多都是人謀不臧的問題，都要檢討。