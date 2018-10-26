館長為何出現彰化？地方政壇「陰謀論」四起

2018-10-26 22:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網紅成吉思汗健身俱樂部「館長」日前突然造特社頭織織工廠，返回台北後直播，狂嗆政府害死社頭織襪業，害社頭人連個麵包都買不起。

館長為此時為何大老遠突然造訪彰化？地方政壇「陰謀論」四處，有人說，這擺明就是炮製「韓國瑜的高雄經驗」，先放毒（帶風向），再引起各界討論，造成執政黨傷害以挽救王惠美低迷的選情。

館長昨天直播「社頭參訪心得」，今天引起各大媒體引述報導，但其訊息不僅錯的離譜（ECFA不簽，害死社頭人），還「不接地氣」。

網紅館長一向與彰化豪無淵源，此番突然造訪，引起魏明谷陣營高度警覺，其核心幕僚揣測，館長就是想炮製「高雄經驗」，上次與韓國瑜「同框」，觀看人數號稱700萬人，引發話題。來社頭很有可能是來「帶風向」，結果「效果奇差」，因為遇到「豬隊友」帶路，資訊都給錯了。

該名幕僚說，魏明谷在拆除「五星寺」後聲勢拂搖直上，王惠美陣營又搞出「無主捷運旗」，聲勢提振不起，他們認為「館長」蒞臨彰化，時機巧合，不排除是透過網紅帶風向，拉抬選情。

該名幕僚表示，ECFA的簽定，是社頭織襪業者「不堪回首」的過去，簽定後中國的襪品可以「長驅直入」台灣，台灣人樂得買廉價襪，但中國有廉價勞工，同樣的襪子，在中國買，比台灣便宜，台灣的織襪根本難以打進中國，「這是不平等的ECFA」。

前彰化縣織襪產業同業公會理事長張嵎順也說，館長應該去打中國，因為中國每年銷台灣的襪子幾百萬打，害得台灣織襪業的內銷都打不開，只能靠年底縣府、公所的「織襪芭樂節」。