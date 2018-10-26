年輕孕婦挺陳其邁 投完票才要生

年輕孕婦挺陳其邁，投完票才要生出來。（記者葛祐豪翻攝）

2018-10-26 17:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁的暖男形象，擄獲孕婦媽媽的心！特地在他舉辦記者會後，趨前加油，並強調她的預產期剛好在投票日的11月24日，一定要投完票，才要生出來。

高雄在地樂團《滅火器》力挺陳其邁，上週與陳其邁在駁二共同舉辦「力挺高雄在地流行音樂」記者會，結束後發生一段插曲。

一名年輕孕婦牽著一名小女孩，突然上前向陳其邁加油打氣。媽媽說，她特地從左營來，她的預產期在11月24日，但「跟醫生說，要投完你才可以（生）出來。」

媽媽說，他們家有很多在中北部工作的小孩，都會回來投票。陳其邁則不斷說謝謝，還問她說：「妳特別過來喔！」

媽媽則回說：「對呀，我4點還要接小孩」。

陳其邁感動之餘，不忘叮嚀說：「第3胎很快喔，妳要有心理準備，第一胎陣痛大概12到24小時，第3胎肚子痛的時候，就要趕快到醫院，不然會來不及。」

媽媽聽了說：「所以我跟醫生說，我會忍到24日」，說完兩人哈哈大笑。

陳其邁陣營說，這是陳其邁日常的選舉行程中，經常碰到的小故事，這次比較特別的是，這位媽媽的預產期就是選舉日，還和醫生說希望投完陳其邁再生出來，讓人好感動。