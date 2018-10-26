林智堅化身城市CEO 發表五大城市願景

2018-10-26 18:08

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底大選將近，民進黨新竹市長候選人林智堅力拼連任，今天舉行首場政策發表記者會，化身「城市CEO」，透過「互動投影牆」「觸控」動畫，發表五大城市願景，他說，「讓下一代有更好的生活，是我的初衷。」

這場政策發表會最令人矚目的就是科技投影牆，林智堅將五大城市願景全程以動畫呈現於白色牆面上，不時以「觸控」方式控制動畫節奏，展現城市未來發展藍圖，十分酷炫。

林智堅表示，選對人、選對市長，僅需四年時間就能改變一座城市，他提出「核心城市、田園城市、智慧城市、友善城市及美學城市」等五大城市願景，竹市曾是桃竹竹苗政治經濟文化中心，過去執政者卻忽略其重要性，因此，他上任後就向中央爭取經費，針對核心城市，未來將推動涵蓋大車站計畫、竹科X計畫、總圖書館、醫療合作平台等子計畫。

林智堅說，田園城市包含自然生態、河海廊帶、整合綠地系統、步行城市、觀光休憩等子計畫。未來將繼續重建自然與城市的關係，讓生態重新回到市民生活中，使幸福城市成與自然共好。

智慧城市則立基於新竹科學園區、國家級研究單位及五所大學等豐沛在地能量，鏈結眾人「智慧」解決城市問題，舉凡資料決策中心、數位市民身份系統、智慧運輸系統、共享運具、環境感測器及智慧學習環境等，目的皆盼提升市民生活效能，滿足不同族群生活需求，創造宜居永續的生活環境。

林智堅說，友善城市願景會規劃友善環境、樂齡友善等子計畫，將透過「以人為本」的理念，讓竹市成為一座讓人安心的城市，例如建立「友善城市設計規章」、強化人行空間友善與便利、老幼族群協力的「代間共融」等。

而美學城市願景的具體實踐方式，包括從大小工程中引進「設計」理念、建置專責單位推動城市美學發展、持續活化老屋、古蹟轉型及文資保存與推廣，讓竹市成為一座美麗、友善且有溫度的幸福城市。