陳其邁回母校雄中致詞 另一頭學生竟高喊…

陳其邁致詞，學生在台下討論口號。（圖擷取自臉書社團爆料公社）

2018-10-26 15:58

［記者黃旭磊／高雄報導］民進黨高雄市長候選人陳其邁，上午回母校高雄中學參加校慶運動會，受熱烈呼擁，不過就在致詞時，操場另一頭卻有學生厭惡政治進入校園，高喊口號。

高雄中學今天舉辦「107學年度全校運動會」，陳其邁應邀出席，有學生戴上陳其邁面具表達支持，也有學生戴韓國瑜面具，事後，網路流傳操場出現紅旗照，不過，校方並未證實真偽。

運動會後，臉書社團《爆料公社》下午張貼影片，片中，學生疑似不滿陳其邁致詞，討論要喊「政治不要介入校園」、口號要不要加「陳其邁醫師」或「保持行政中立、政治退出校園」，陳其邁結束致詞，問台下懂不懂，學生喊道不懂你說的，最後還高喊數聲「韓國瑜凍蒜」。

高雄中學校長謝文斌表示，立委陳其邁親自到場，又是校友，之前各項學校活動幾乎都親臨致賀致詞，而過去立委及議員親臨均會邀請簡短致賀，比照前例並無特別。

謝文斌說，運動會有多名黨派立委及議員服務處代表到場致賀，均歡迎並介紹，雄中學風自由，尊重個別意見，現場也有學生各自戴上不同候選人面具上演大合解舉動。

雄中回應全文：

有關陳其邁校友返回母校雄中參加運動會開幕典禮，校方處理原則如下：

1、各校歷屆運動會通常都會事先以邀請卡邀請中央及地方民意代表（不分黨派），本校本次亦同。

2、本次運動會到場有多位各黨派立委及議員服務處成員到場致賀，均歡迎並介紹。

3、本次陳其邁立委親自到場，又是校友，之前各項學校活動幾乎都親臨致賀致詞。過去凡立委及議員親臨，均會邀請簡短致賀，本次比照前例辦理，並無特別。

4、雄中自由學風，校園本就尊重個別意見，現場亦有學生各自戴上不同候選人面具上演大合解之舉動，學校本著重視個別意見呈現，相互尊重態度，歡迎各界共同分享雄中運動會的喜悅。