李明哲無預警遭移監 民團籲中國立即釋放李明哲

2018-10-26 16:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國非法逮捕、任意拘禁已超過一年，日前更傳出中方無預警將李明哲移往河北燕城監獄。台灣人權促進會等17個民間團體今發表聲明，再次呼籲中國應立即釋放李明哲，同時批評，關於李明哲遭移監一事，家屬至今並未獲得任何來自中國政府的書面通知，此舉違反中國自身法律規範，呼籲中國不應限制家屬探視權。

李明哲在中國「被認罪」後遭以「顛覆國家政權罪」起訴判刑5年關押，妻子李凈瑜至今已五度前往中國湖南赤山監獄探視，原定本月22至23日赴中探視，不料中方卻透過台商協會管道轉知李明哲已由湖南赤山監獄移往河北燕城監獄，家屬只好取消行程。關於李明哲為何移監、何時移監，中方皆沒有交代。

台權會等民間團體今發出共同聲明表示，李凈瑜在今年3月、5月、6月、7月與9月，5度赴中探視李明哲，發現李明哲體型消瘦許多，且至今他仍無法用電話或是書信，與家人或朋友通訊。關於李明哲的健康狀況，至今也無法有任何來自醫學專業人員的判斷。

李明哲救援大隊所有聲援團體再次呼籲，中國官方應立刻釋放李明哲，也不應該限制他對外通訊的權利，更不應限制家屬的探視權。同時，也呼籲中國獄方應清楚說明明哲的健康狀況。

聲明表示，李明哲無預警被移監，家屬至今「並未」獲得任何由中國政府寄來的書面「通知」，此種不作為已違反中華人民共和國「監獄法」第二十條，收監五日內應通知家屬之規定。此外，中國必須交代清楚李明哲移監的原因與時間，根據中華人民共和國「監獄法」第47與48條，受刑人在服刑期間，可以與他人通信，也可以會見親屬與監護人。中國官方將明哲與外界和親屬之間的聯繫隔絕，「明顯已經違法」。

聲明表示，中國年底將接受聯合國「普遍定期審查」（Universal Periodic Review, UPR），中國在其2018年UPR國家報告中，除用脫貧成就掩蓋對少數民族文化語言身份認同的迫害，還宣稱許多與公民政治權利有關的法律已在過去幾年有大幅修正。但令人憂心的是，這些修正仍嚴重違反國際人權標準；中國宣稱的人權進展只是以法律形式包藏禍心，並非真正的依法而治（rule of law）。聲明表示，台灣民間團體將在審查期間前往瑞士日內瓦，在場外對中國提出抗議。