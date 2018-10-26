基進黨稱投票前中國返台機票下殺3折 籲課「民主稅」

2018-10-26 13:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕九合一選舉逼近，基進黨今天指控在投票日前的14天內，中國3家航空公司將提供不到市價1/3的機票，由近20個中國機場，每日空運「投票部隊」返台，呼籲台灣住民一定要出來投票，並建議政府應針對這些人課「民主稅」，補足差額方可入境。

基進黨強調，今天稍早，上海台灣民眾生活、就業重要資訊平台「台商新天地」，由負責人張貼返台投票特惠機票的資訊，平日要價2800至3500元人民幣的機票，遽降為800至1100元人民幣。

華航與長榮「表面上」沒有支援這次行動，但該網頁說明這2家也有優惠措施，但要私下洽詢。

基進黨發表聲明說，中國政府提供廉價機票，來操弄台灣選舉結果行之有年，過去能運回5萬人投票部隊，靠的是5、6折機票，比如介入2016總統大選的特惠機票，只要2000元人民幣。

但這一次是史無前例地下殺到3折，只要800至1100元人民幣，投票部隊將倍數成長，預料六都選戰中，將各自有萬張選票源自此操弄。

基進黨呼籲台灣住民一定要出來投票，不要讓這群定居中國的台灣人，決定大家的命運。

基進黨並要求蔡英文政府拿出辦法，不能一直坐視中國此操作，一再擴張其影響力，基進黨建議針對這些機票的享用者，課以一種「民主稅」的概念，補足差額方可入境，民主稅所得則全數投入反中國併吞相關政策之用。