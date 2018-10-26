陳永和拚環保、朱梅雪爭勞權 2市長選將「弱勢結盟」

2018-10-26 13:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕投票進入倒數，為環保而戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，今天與訴求爭取勞權的無黨籍桃園市長候選人朱梅雪聯合造勢，聲稱這是「弱勢結盟」，雖然沒有黨派與財團的奧援，仍將全力拚搏，絕不會被邊緣化，還同框線上直播，都強調自己「比虧雞更虧雞」，籲請鄉親支持。

朱梅雪擔任華航企業工會秘書長，從事飛機修護的他指出，為抗議政府修惡勞基法、砍7天假而苦行、絕食，在爭取勞權過程時，遭公司違法打壓，向總統蔡英文、桃園市長鄭文燦陳情未果，且資方手段卻更嚴苛，因此決定參選。

現任龍崎區牛埔里長的陳永和則表示，由於老家要設置事業廢棄物處理中心，引發河川污染與斷層帶安全的疑慮，且預定場址更是國寶級的月世界地景，他7年前開始抗爭，守護故鄉。

陳永和參選里長成功，在爭取撤銷掩埋場計畫過程中，卻發現藍綠都背離人民，不顧基層百姓心聲，決定跳級角逐市長，繼續為環保而戰。

朱梅今天率競選團隊搭乘高鐵南下，前往陳永和的工廠拜會，聯合造勢，宣示沒有政黨與財團奧援的2位弱勢市長候選人正式結盟，還一起線上直播，闡述理念，並回答網友提問。

2人強調，他們為了土地環保、勞動權益，分別槓上賴神與燦哥，就是因為極力爭取也無法改變現狀，才毅然參選，凸顯議題。

陳永和說，他與工人參政的朱梅雪，在這次的選戰中同質性高，都為了信念挺身而出，且屢遭打壓的處境也相似，希望並肩作戰，一起贏得最後勝利。

2人也分別說明，如何運用有限的經費，成功為自己拉抬，爭取民眾支持，除了凸顯議題之外，也希望能改變台灣花大錢的選舉文化。