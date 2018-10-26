蘇貞昌與基桃竹3縣市首長「會做事連線」 28日兩地造勢

蘇貞昌將於28日晚上與新竹市長林智堅（右二）及桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌在新北市同台造勢。（圖擷取自蘇貞昌「會做事」影片）

2018-10-26 13:16

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌、基隆市長林右昌、新竹市市長林智堅以及桃園市長鄭文燦，今天早上同步在臉書貼出「做事連線影片」，為4人將於28日晚上在新北市同台造勢暖身；一如蘇貞昌參選的態度，強調「市長的態度，決定城市進步的速度。」希望民眾選擇一個能為城市注入動能的新市長。

4人將於28日晚上分別於晚上6點在土城綜合運動場、7點在新莊運動公園陽光草坪同台，蘇貞昌在文中指出，選對人，4年就能改變一座城市。一如他常說的「市長的態度，決定城市進步的速度。」用來形容4年來大步向前的桃園市、新竹市、基隆市，再適合不過。市民渴望改變，只要選擇一個新市長，就能為城市注入動能，讓市民有歸屬感、城市找到光榮感。

蘇貞昌指出，當市民選擇改變，改變就會到來；因此，他將於28日晚上與3位備受肯定的現任市長，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌UChange、新竹市長林智堅，一起組成「會做事連線」，讓選民知道，新北可以更新更好，我們可以一起做到。

四首長會做事連線影片︰

蘇貞昌市長候選人

林智堅市長

鄭文燦市長

林右昌市長