連公文都造假 民進黨轟對手選舉4大奧步

民進黨立院黨團今舉行記者會，批評對手使用4大選舉奧步，包括造假、詛咒、五毛和賭盤，試圖影響年底選舉。（記者鍾麗華攝）

2018-10-26 12:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立院黨團今舉行記者會，批評對手使用4大選舉奧步，包括造假、詛咒、五毛黨和賭盤，試圖影響年底選舉。民進黨立委賴瑞隆說，網路流傳民進黨中央的「假公文」，黨中央下令黨公職人員不得再打國民黨高雄市長候選人韓國瑜，在桃園地區「棄鄭保陳」、台中地區「棄林保盧」，造成支持者的混亂，這已經嚴重違反選罷法，意圖使人不當選，檢方已偵辦，要把幕後操作人揪出來，讓造假的人付出代價。

賴瑞隆說，假新聞不斷流竄，包括香蕉滯銷的假照片，蔡總統到忠烈祠致意，都被造假成吐口水，故宫文物也被誤導為要與日本交換達50年，國民黨持續用造假爛招，造成選民的混亂。

民進黨立委周春米指出，除假新聞外，第二爛招就是詛咒，包括盧秀燕祭拜林佳龍、網友詛咒陳其邁，將陳其邁照片擺上靈堂，駐日代表謝長廷稱「就算大阪辦事處都死光了，也不辭職」，這已經觸犯刑法，讓人心生畏懼、甚至是預備殺人，選舉不需要到這種地步。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，五毛黨在蔡總統和他的臉書上，直接用簡體字大肆批評台灣，以前還會用繁體字，現在連修都不修了，意圖製造台灣分裂恐慌，而包括韓國瑜的支持者李榮桂涉嫌造假，警方查到IP在新加坡，還是找不到他的人。

鄭運鵬說，最近網路上還流傳一則假新聞，一名台灣球迷在日本被打，駐日代表處不聞不問，這個發布假訊息的人，比對韓國瑜支持者，都是來自一個叫「中國駐聯合國」的團體，使用跳躍的IP，一連串的作為就是試圖影響台灣2018選舉。

李俊俋說，最近傳出中資開始介入賭盤，炒作特定候選人的選票，賭盤各地不一樣，像嘉義市長有3個人選，但卻沒開誰當選的賭盤，而是兩名女性候選人差多少票，其實炒作這種賭盤，實際上就是幫這兩位女性候選人催票。

李俊俋強調，中國花350億元，每天買假民調、做假新聞，台灣就應付不完了，這才是中國真正的目的，透過有計畫的造假，先把政府公信力催毀，用詛咒讓人心生畏懼，結合中國勢力興風作浪，最後讓賭盤、機票打折籠絡，要把人催回來投票，國民黨藉此牟取選舉的利益。他正告國民黨，把台灣民主基石破壞掉，這樣台灣民主還有什麼可驕傲的地方？