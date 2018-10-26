《車站》創作人林垂立 替侯友宜寫「Man味」競選歌

國民黨新北市長候選人侯友宜今早火力集中在泰山區，先到泰山中央市場、福泰市場掃街，隨後前往下泰山巖參拜祈福。（記者葉冠妤攝）

2018-10-26 12:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕以台語金曲《車站》聞名的音樂創作家林垂立，近日替國民黨新北市長候選人侯友宜寫了一首競選歌曲《侯友宜 厚友誼》，侯友宜說相較之前蔡小虎的那首《愛人醉落去》，林垂立的創作比較Man，兩首歌味道很不一樣。

侯友宜今早到泰山區的中央市場、福泰市場掃街拜票，隨後前往下泰山巖參拜祈福，並發送競選小物「侯你平安米」，侯致詞時說，向下泰山巖顯應祖師爺祈求地方和諧，也祈禱在普悠瑪事故中的死者安息、傷者平安。

有媒體問侯友宜是否聽過台語歌大師林垂立為他創作的競選歌曲《侯友宜 厚友誼》，侯友宜說，林垂立很出名，很多台語成名歌曲都出自他手，林為他所作的曲子非常鄉土、很有味道，傳遞台灣人古意、感恩，認真打拚的精神，呈現出他鄉下孩子的個性。

侯友宜過去在造勢、掃街場合都會撥放蔡小虎的《愛人醉落去》，歌詞中的「愛人喲伊、喲伊、喲伊」，諧音類似「友宜、友宜、友宜」，歌曲超洗腦，現在推出新的競選歌，侯友宜說，這兩首歌曲各有特色，蔡小虎的歌曲輕快，林垂立的創作比較Man，黏在一起拚的感覺，味道不大一樣，都是很棒的歌曲。