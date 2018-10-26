藍營打「大創案」 黃偉哲陣營酸：國民黨淪為詐騙集團打手

2018-10-26 12:49

〔記者邱灝唐／台南報導〕立法院國民黨團今日召開記者會再打「大創案」，找來大創供應商億豐富負責人葉啟中的委任律師葉慶元出席，現場播放葉啟中控訴訪談影片，指控民進黨台南市長候選人黃偉哲收賄、關說，為大創違法喬事。不過，黃陣營反嗆，國民黨竟然已墮落為詐騙集團的打手。

根據葉啟中在影片中指出，他擔任大創供應商億豐富的負責人時，受到日本大創委託找上黃偉哲，協助處理遭主管機關稽查的問題，前後也繳出2億多賄款，甚至在繳交部分賄款時連黃偉哲本人都在場，黃偉哲不僅召開協調會要求相關機關配合辦理，其辦公室也教導以「倒填日期」等方式，在被經濟部禁止進口之後仍進口數以百計的貨櫃，大約2千多噸的核災地區食品持續進口，傷害台灣人民的健康。

葉慶元指出，葉啟中指證歷歷，與黃偉哲辦公室聯繫的Line簡訊截圖、支票票號資訊等重要證物，都早已提交地檢署，不過，此案辦到現在，竟然是葉啟中變成被告，實在令人對司法失去信心。

對此，黃偉哲競選發言人邱莉莉表示，葉啟中因涉及多起詐欺案件，遭台北地檢署通緝且逃亡中，但是國民黨竟然墮落到以詐欺嫌犯的不實指控，企圖干涉司法藉抹黑黃偉哲以拉抬選情，難道國民黨已經成為詐騙集團的打手?

邱莉莉強調，黃偉哲早在今年3月就對葉啟中提出誹謗等刑事告訴，而黃更是光明磊落、禁得起檢驗，相關事證早已全數交由檢調由司法釐清真相，希望國民黨應該以政策爭取認同，不要只會進行負面選舉，敗壞選風。