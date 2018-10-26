姚再質疑官官相護 柯P：有就不會罰我錢

2018-10-26 12:23

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨晚於臉書發文，再次抨擊台北市長柯文哲上週在北投七星公園舉辦的行動競選總部園遊會，在多位市府首長在場下，依然知法犯法。對此，柯文哲上午笑答，如果有官官相護，「就不會罰我錢了」。

姚文智臉書指出，柯文哲行動競選總部活動當時，「柯文哲所率領的局處首長，直接管理全台北公園租借的工務局長彭振聲在場，有權管理工務局長的副市長鄧家基也在場，然後，這麼多局處首長排排站。我很想問當天在柯市長旁邊的官員們，你們知道你們正站在，已經被舉發開單、要求駛離否則繼續開罰的改裝貨車上嗎？你們知道這是違法的活動嗎？」、「柯市長，你欠台北市民一個道歉」。

柯文哲上週六在七星公園亮相的行動競選總部，雖柯陣營認定為「舞台」，但實際就是將改裝競選貨車，直接開進公園正中央，遭市府公園處認定違規。

柯文哲今回應，他事先都有問過（市府官員），那有沒有問題，對方都說沒問題，可是有人檢舉，他們就會執法趨嚴，有時候覺得很奇怪，「因為車牌有露出來，不能算舞台，只能算車子」，他就說算了，好吧。

另就文化大學大群館宿舍，柯文哲日前抱怨無法課徵到房屋稅，但國民黨新北市長候選人侯友宜申明「該繳的每一毛錢都有繳」狀況。柯文哲也說，大群館在法律上完全合法，但如果把一棟房子分成很多門牌，每一戶報價小於10萬元就不用報價，這聽起來怪怪的，但它是合法的，所以台北市房屋稅還再研究怎麼進一步修改。