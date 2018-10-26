陳其邁重上政論節目 迎戰韓國瑜「三山登陸戰」

2018-10-26 12:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「空戰」步步進逼的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，今天起將發動「三山登陸戰」的地面作戰，他表示「這一場人數會非常非常多」；民進黨高雄市長候選人陳其邁則調整選戰策略，今天將重新參加電視政論節目，「讓大家清楚了解，過去大家所熟悉的陳其邁」。

韓國瑜從今晚起，將陸續在鳳山、旗山及岡山，舉辦3場大型造勢晚會，藍營評估，今晚在鳳山區經武陸橋下的「大鳳山地區」造勢大會，現場擺放超過1萬2千張板凳，預料會大爆滿，也象徵「高雄市長選戰進入短兵相接的肉搏戰」。

媒體今天詢問韓國瑜，今晚的「三山大會師」首場預估會有多少人參加？有機會超過綠營的3萬人嗎？

韓國瑜表示，他接到很多訊息，有好多人熱情參與，今晚是第一場就像「大姑娘進洞房，頭一遭」，他非常感謝，也有信心「這一場人數會非常非常多」。

面對韓國瑜的空戰進逼，以往常上電視政論節目的陳其邁，也開始調整選戰策略，今天下午將前往台北，連上三立、年代兩個政論節目，闡述自己的競選政見。

陳其邁今早受訪時說，剩下最後1個月，他會把握所有時間，不管是組織動員，或者是政見呈現，「接受電視專訪，是一個直接與選民面對面溝通最好的機會」，他不會放棄上媒體與民眾對談機會。

陳其邁強調，過去大家常在電視節目上看到他，這是很自然的安排，把握最後關鍵時間，「讓大家清楚了解，過去大家所熟悉的陳其邁」。