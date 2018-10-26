姚文智搶走選前之夜「主場」？ 柯文哲承認沒轍

2018-10-26 11:43

〔記者黃建豪／台北報導〕備戰選前之夜，民進黨台北市長候選人姚文智陣營申請到台北市政府前廣場，如同搶走現任市長柯文哲「主場」。對此，柯文哲今早回應，他以前就知道，有這種一次申請多個場地，先卡位的問題。至於怎麼處理？柯無奈表示，「我也不知道」。

姚文智已申請到11月23日的市府前廣場路權，但對於選前之夜活動，是否在該場地舉辦，姚辦稱還在討論當中，被解讀只是要刻意卡位。柯文哲今表示，這也沒辦法，本來想預定的那些場地都被搶光了，還在想到底要去哪裡辦（選前之夜）。

柯文哲說，這也是一個問題，因為有人一次申請10個地方，也不可能10個都用，他也不曉得，也許只能在一次又一次（選舉）當中，慢慢去尋找規則。至於制度面如何修改，避免佔地為王的現象？柯表示，事實上台北市可以做選前之夜的場地不多，如果一次就申請10個，到時候只用1個，另外申請的9個讓其他人都不能用，「那這怎麼處理，好問題，我也不知道。」

媒體追問，如果對方沒繳交押金，能否候補使用場地？柯文哲回應稱，可是押金好像很便宜，他記得是只要3萬元，如果用30萬元申請10個場地就可以把對手全部轟死，「他不曉得，這個再講啦。」

柯文哲強調，為什麼叫滾動式修正，像在法律上，這種行為完全合法，但法律上有漏洞，通常這也沒辦法，只能在一次又一次中慢慢改進，「法律先定，大家就依法行政，如果法律有什麼不是很理想的地方，事後再慢慢修改，一次又一次越來越進步」、但只能「事後再去修，這次也沒辦法。」