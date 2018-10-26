新北市長選情倒吃甘蔗 綠高層：非常有信心！

洪耀福今天出席民進黨中央舉辦的「拚經濟助選團成軍記者會」，會後接受媒體訪問，談到各縣市選情。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-26 11:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新北市長選情緊繃，民進黨秘書長洪耀福今天被問到新北市選情時表示，蘇貞昌的認真讓新北市民很感動，新北市選情是「倒吃甘蔗，我們非常有信心。」

洪耀福今天出席民進黨中央舉辦的「拚經濟助選團成軍記者會」，會後接受媒體訪問，談到各縣市選情。

洪耀福說，「蘇貞昌院長投入選舉，我們都很有信心」，蘇的認真讓新北市民都很感動，他也提出很多新北的願景，不管從他個人的努力或是意志，都遠遠勝過對手，新北選情倒吃甘蔗，非常有信心。

至於藍營喊出新北市議員席次過半，洪耀福說，民進黨在新北提名的議員候選人，不管是老將或新秀，素質都很整齊，老將有基本的傳統服務經營、問政成績，新人也很優秀，他們都會在選舉表現很好。

被問到民進黨高雄市長候選人陳其邁的選情，洪耀福說，全國關心、支持民進黨的人對高雄選情都比較緊張，緊張也是好事，可以用嚴肅、戒慎恐懼心情來打選戰，只要用這種心情，每個選舉都能穩定發展。「一直都很穩定啊，緊張中帶著穩定。」

對於外界唱衰民進黨縣市長選情，洪耀福說，選舉本來就是變動狀態，尊重各方評估，每個人看待每個縣市的角度不同，民進黨用最認真的心情去準備每個縣市選舉。

是否對選情仍樂觀看待？洪耀福說，選舉沒有樂觀，選舉就是用最悲觀的心情努力，才能迎接樂觀成果。