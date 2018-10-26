國民黨追打大創案 黃偉哲陣營批淪為詐騙集團打手

2018-10-26 12:48

〔記者施曉光、邱灝唐／台北報導〕立法院國民黨團今天上午召開「黃偉哲收賄疑雲，被害人爆料指控大創案檢調有查嗎？」記者會，由被害人葉啟中委任律師葉慶元出席，現場並播放葉啟中控訴訪談影片，明確指控民進黨立委、台南市長候選人黃偉哲收賄、關說，為大創違法喬事。

對此，黃偉哲競選發言人邱莉莉表示，葉啟中因涉及多起詐欺案件，遭台北地檢署通緝且逃亡中，但是國民黨竟然墮落到以詐欺嫌犯的不實指控，企圖干涉司法藉抹黑黃偉哲以拉抬選情，難道國民黨已經成為詐騙集團的打手?

邱莉莉強調，黃偉哲早在今年3月就對葉啟中提出誹謗等刑事告訴，而黃更是光明磊落、禁得起檢驗，相關事證早已全數交由檢調由司法釐清真相，希望國民黨應該以政策爭取認同，不要只會進行負面選舉，敗壞選風。

葉慶元指出，葉啟中早於4月間就已提告，但迄今6個月過去卻沒有進展，葉啟中對於被立委誆騙，導致流亡海外，檢方卻不願意逕行偵辦，忍無可忍，只好藉此希望促使檢方偵辦，不要船過水無痕。

根據葉啟中在影片中指出，他是大創供應商億豐富的負責人，當初受日本大創的委託，找到黃偉哲，協助處理大創遭主管機關稽查的問題，並指控黃偉哲拿錢喬事，前後共收賄款2億多，其中部分賄款還是由葉啟中本人拿支票到黃偉哲立法院辦公室，部分時候黃偉哲本人也在場，黃偉哲除了透過立委辦公室召開協調會為大創關說外，並親自主持會議，要求經濟部相關機關配合辦理。

葉啟中還在影片中控訴，大創由於自日本核災地區進口食品，遭經濟部查獲並禁止進口，黃偉哲辦公室就出面協調經濟部國貿局及關務署等機關，教導大創以「倒填日期」等方式，在被經濟部禁止進口之後仍進口數以百計的貨櫃，大約二千多噸的核災地區食品持續進口，傷害台灣人民的健康。

葉慶元指出，葉啟中指證歷歷，並有與黃偉哲辦公室聯繫的Line簡訊截圖、支票票號資訊等重要證物，都早已提交地檢署，他並強調，本案原本是台北地檢署收案偵辦，後移轉給新北地檢署，但昨日與新北地檢署聯繫發現本案不但已經被重新移轉給台北地檢署偵辦，而且葉啟中還變成被告，實在令人對司法失去信心。

國民黨副書記長吳志揚指出，一般案件檢察機關受理後，大約4、50天處理為合理正常的時間，但本案告了6個多月後，完全沒有進展，檢方也沒有傳喚任何人，他質疑是否因為黃偉哲參選，有政治力介入，壓案不處理，以免影響黃的選情，法務部應該出面說清楚講明白。

吳志揚還說，黃偉哲是讓核食進口的急先鋒，也是讓大家吃到核食的幫兇，民進黨一向把台南市視為擺任何一顆西瓜就能當選的地方，他呼籲選民要拒絕核食的西瓜、喬事的西瓜。