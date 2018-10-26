藍營推出募款小物文宣品「民進黨幹話撲克牌」

2018-10-26 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天發表九合一選舉最新一波的募款小物文宣品「民進黨幹話撲克牌」，內容蒐集綠營政治人物過去談話，印在54張撲克牌，稱之所謂「史上最強幹話王大合集」，藉此提醒民眾「如果不想再聽幹話，可以不要投給民進黨。」

國民黨發言人洪孟楷指出，這副撲克牌蒐集過去2年多來蔡政府所有官員的經典幹話，包括「勞工是心中最軟一塊」、「做功德」、「乾淨的煤」，每一張牌上面都有「幹話」的新聞出處及時間，完全可受公評。

他並指出，最初整理民進黨政府的「幹話」多達上百則，但礙於撲克牌總共只有54張，因此還私下找年輕人來票選，最終選出54個代表性的「幹話」，而且若以蔡政府製造「幹話」的速度來看，明年還可以再出「更新版」。

洪孟楷指出，撲克牌中最大的一張牌黑桃Ｋ「幹話」，就是蔡英文總統的「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，至於2張鬼牌「幹話」，則由前總統陳水扁、駐日代表謝長廷雀屏中選，分別為「阿扁錯了嗎？」「台灣不缺電，但電從那裡來還不知道﹗」

洪孟楷表示，「民進黨幹話撲克牌」總共印製3萬副，未來在各地方黨部發送，每幅製作成本不到30元，但在發送時，希望領取的民眾能自由樂捐，無論1元、10元或100元都可以。

國民黨並另印製前10名幹話排行的「蔡政府只會說幹話，不會辦實事」、「蔡英文失德敗政全紀錄」書面文宣，內容列舉蔡政府執政以來內政爭議、外交挫敗等事件，以及教導民眾如何針對國民黨所提「反空污」、「反燃煤發電廠」、「反核食」公投提案投票。