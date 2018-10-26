賴揆赴立院報告總預算案 明年度編列2兆220億元

政院總預算案明年度編列2兆220億元，其中國防部主管預算共編列3460億元。（資料照）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日在立法院院會報告108年度中央政府總預算案，他表示，明年總預算歲出規模首度突破2兆元，編列2兆220億元，較107年度預算數增加551億元，約增2.8%。
根據報告，中央政府總預算案歲出有7大重點，包含「加強推動公共建設，擴大投資」、「強化科技發展，創新帶動產業升級」、「提升國防戰力，持續新南向政策」、「強化社會安全網絡，打造幸福家園」、「營造優質教育環境，提升文化實力及族群發展」、「保障地方財源，平衡市縣發展」、「促進年金永續，確保軍公教人員權益」。
賴揆指出，為擴大公共建設投資，編列公共建設計畫經費1679億元、加計流域綜合治理計畫88億元、與前瞻特別預算866億元，以及「營業與非營業特種基金」所編計畫型公共建設經費1294億元，總共3927億元，較去年度增加7.7%。
在拚經濟上，賴揆提及，為引導以創新驅動經濟的永續發展，提升台灣產業全球競爭力，產業創新計畫編列398億元，加計前瞻特別預算221億元，合共619億元。
賴揆說明，主要是辦理亞洲‧矽谷67億元、智慧機械42億元、綠能科技74億元、生醫產業101億元、新農業61億元、循環經濟21億元、數位經濟168億元、文化科技創新4億元、晶片設計及半導體科技21億元、其他產業創新38億元。
在國防預算上，賴揆表示，為提升國防戰力，國防部主管預算共編列3460億元，較107年度增加183億元，約增5.6%，主要是增列國內產製軍事武器裝備，與科技研發、提升主戰裝備妥善率作業維持等經費。