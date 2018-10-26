普悠瑪出軌將繼續懲處 賴揆：該負責的人一定要負責

2018-10-26 09:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台鐵普悠瑪列車日前發生出軌翻覆事故，造成18人死亡、上百人輕重傷，台鐵局長鹿潔身昨日請辭下台，行政院長賴清德今日在立法院受訪表示，等行政調查結果出爐，行政懲處會再繼續，該負責的人一定要負起責任。

賴揆指出為告慰普悠瑪事件亡者在天之靈，為向社會大眾交代，政府會痛下決心推動檢討改革，解決台鐵多年來沉痾，避免事情再度發生。

賴揆提及，已要求行政院調查小組務必客觀公正、公開透明、秉公處理，絕對不可徇私及護短，才能夠以昭公信和解決爭端，才能踏出改革第一步。

「普悠瑪務必進行全面性體檢！」賴揆強調，在此之前新馬站彎道和其他危險彎道都應該減速慢行，同時ATP管理必須按照SOP規定落實，以策安全。

賴揆說，台鐵公司要「痛定思痛」進行檢討改革工作，這部分由政委張景森進行督導，包含組織、人事、車輛、道路、制度等都應該進行全面性改革。

賴揆指出，未來會成立交通安全運輸委員會，納入陸海空，除負責安全查核外，遇重大事故也是獨立機關可進行調查，才有辦法取得社會信任，透過檢討改進讓交通運輸不斷進步。

賴揆提及，後續對於傷者、亡者照顧，已請行政院政委陳美伶督導，每一個環節都要做好，「等行政調查結果出爐，行政懲處會再繼續，該負責的人一定要負起責任，懲處是為了檢討改進，避免後續事情發生，台鐵局長鹿潔身已經請辭獲准，交通部長吳宏謀去留，將待檢討完畢後決定。

針對台鐵未來是否公司化？賴揆表示，台鐵公司全體同仁應該記取慘痛教訓，不要再流於過去表面檢討，這次一定要全面徹底檢討，至於台鐵是否公司化，就留給政委張景森所督導的「台鐵大體檢」中去討論，「原則上對台鐵公司好，我們就來做」。

賴揆指出，希望檢討改進後的台鐵公司，往更有效率、服務更好的方向來邁進，這樣才能對得起社會大眾支持及期待；對於出事普悠瑪列車疑似前一天就有故障，未來是否查到底？賴揆說，希望行政調查小組全面掌握，給社會及國人一個交代。

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