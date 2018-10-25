古寧頭戰役69週年 馬英九感謝金門在第一線保衛台灣

前總統馬英九（前排右五）在金門李光前將軍廟前，與聞風而來的各路候選人一齊高喊「金門萬歲」。（記者吳正庭攝）

2018-10-25 23:41

〔記者吳正庭／金門報導〕今天（25日）是台灣光復節，也是金門古寧頭戰役69週年紀念，前總統馬英九走訪金門，他說，古寧頭戰役打下兩岸分治的基礎，具有重要的歷史意義；他說，823砲戰60週年來了，古寧頭戰役69週年更要來，就是要感謝金門在第一線保衛台灣的安全。他還帶領支持者高喊「金門萬歲」！

馬英九由立委楊鎮浯、金門縣議會議長洪麗萍陪同，首站到李光前將軍廟上香。馬英九說，李光前於古寧頭戰役殉職時是中校團長，後來地方追贈至中將，顯示金門很有人情味，也反映出人民對他的感念，就是這種純真的心情令人非常感動。

馬英九說，古寧頭戰役的重要意義，就是奠定了台海60年和平的重要基礎；金門的業者都能把過去對岸打過來的砲彈變成菜刀，兩岸能夠化兵刀為鋤犁、化戰爭為和平，都是一個進步的象徵。

馬英九的造訪，讓連日進行醮慶的李光前將軍廟增添不少人氣，來自不同黨派的各路候選人也聞風而來，廟前廣場一下子熱鬧起來。

馬英九接著到古寧頭北山斷崖，關心遭海浪侵蝕、國土嚴重流失的紅土斷崖現況，並與洪麗萍等建議委外評估「填海造陸」的可行性。隨後又與地區青年在昔日的「共軍指揮所」北山古洋樓民宿舉行座談，實地貼近金門青年的需求。

馬英九旋風式造訪金門，晚間搭機返台，雖然未至人潮匯聚處為爭取縣長勝選的國民黨籍候選人楊鎮浯拉票，又一路避談選舉，但其所到之處人氣十足，此行是否有意幫楊拉抬氣勢，已經不言可喻。