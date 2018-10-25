基進黨促成立國家運輸安全調查委員會監督台鐵

2018-10-25 22:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵發生普悠瑪重大事故，卻無專責獨立機構監督，基進黨高雄市議員候選人李雨蓁、李欣翰促政府比照美、日，成立國家運輸安全調查委員會，要求台鐵推動改革；時代力量高雄市議員候選人黃婕力挺台鐵產業工會，要求台鐵重視勞動權益。

美國針對大眾運輸設有「國家運輸安全委員會」、日本也有「運輸安全委員會」，台灣發生重大鐵道意外，台灣卻沒有專責獨立機構監督，「國家運輸安全調查委員會」迄今未成立，基進黨候選人李雨蓁、李欣翰促政府儘速成立。

李雨蓁表示，台鐵長期承受政治責難，政府又無監督單位，未來「國家運輸安全調查委員會」成立，督促台鐵改革，改善財務吃緊、基層人力過荷二大痛處，且司機求救43分鐘，台鐵應建立安全機制，並沿線多設檢修點等。

李雨蓁指出，近來各界討論鐵道過彎，應花錢截彎取直，其實各國鐵道都是彎曲，台鐵量能不足才是問題，是否因路線太長造成損耗？台鐵多久檢修一次？才能徹底治本。

李欣翰指出，「國家運輸安全調查委員會」有助回歸專業獨立調查，並根據報告執行鐵路安全的改進措施，儘速改善潛在的路線標準、安全防護系統，更正視台鐵長期面臨內部問題，特別是潛在組織文化問題，才能兼顧安全與營運需求。

時代力量黃婕也提出台鐵改革，力挺台鐵產業工會，重視勞動權益，她認為勞動條件的優劣，攸關勞工的健康安全，過去交通業的過勞班表讓悲劇不斷發生，真正安全防護要從杜絕勞工過勞開始，才能改善台鐵面臨問題。