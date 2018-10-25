普悠瑪出軌究責 人權團體籲勿「獵巫」

近期發生普悠瑪號出軌的重大事故，有媒體報導尤姓駕駛員曾吸毒遭到緩起訴，行政院也講述駕駛吸毒的後續發展，引起民團不滿，痛批政府以「獵巫」來帶風向，逃避問題。（資料照）

2018-10-25 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕21日台鐵普悠瑪號出軌翻車，造成18死、上百人傷的重大事故。但隨著調查進展，有媒體報導該列車尤姓司機員曾吸毒獲緩起訴，今（25）日行政院在記者會上講述駕駛吸毒的後續發展，台灣人權促進會及監所關注小組發表聯合聲明，呼籲相關單位不要「獵巫」帶風向，逃避問題，應該追真相、究責及改進。

今日尤姓司機員2月曾因吸食安非他命被捕的消息曝光，行政院發言人Kolas在記者會上說明，尤姓司機員去年12月被發現吸食安非他命，但獲緩起訴處分，後續每個月都會接受毛髮、尿液檢驗，都沒檢驗出毒品反應，近2個月也沒驗出，事故後再次抽取樣樣本，目前檢驗結果尚未出爐。

對此，台灣人權促進會及監所關注小組發表聯合聲明，指出「緩起訴」是以不留下刑事紀錄為鼓勵初犯者的刑罰策略，個案案情就不應任意揭露，但行政院發言人不僅公開談論案情，更披露戒毒、驗毒的過程，恐誤導調查。

聲明也表示，感佩罹難者家屬及同車乘客未受到輿論風向影響，而是希望查明真相、進行必要的改革，反觀行政相關部門做法根本是「污名」和「獵巫」的手段，企圖讓司機一人擔起責任，他們呼籲政府和司法單位要追真相，也希望社會大眾共同監督，譴責政府這種的獵巫手段。

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台灣人權促進會及監所關注小組的聲明稿連結