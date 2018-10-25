野生唐鳳現身鹽埕 陳其邁帶她品小吃、談科技

陳其邁與唐鳳討論高雄科技產業。（記者王榮祥翻攝）

2018-10-25 22:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚結束鹽埕埔一帶行程後，當起美食導遊，陪行政院政委唐鳳到非常有名的「郭家肉粽」用餐，兩人還玩心大起，臉書直播暢談高雄的智慧產業，兩人都非常看好高雄智慧產業競爭力。

唐鳳指出，這次南下包括屏東，有多個演講與參訪行程，她曾多次來高雄，也參觀過亞洲新灣區有關智慧產業的進展，她認為，台灣在這方面的人才非常多，國際許多大廠要找設計人才，也很喜歡來台灣找，而高雄在亞洲新灣區的規劃與進展，非常有競爭力。

唐鳳隨身攜帶VR眼鏡，當場也讓陳其邁體驗虛擬實境的趣味，陳其邁提到，高雄的亞洲新灣區有很大的潛力與條件，可以發展體感科技、AR/VR、軟體等數位內容產業，這些都在他擘劃的港灣新經濟藍圖之中，將成為未來高雄產業轉型的新趨勢。

在數位內容產業方面，陳其邁提到，他接觸過一些高雄在地相關產業的老闆，了解到他們在國際上的競爭力非常強，內心感到非常敬佩，也希望高雄亞洲新灣區能夠提供更好的配合，也為台灣青年增加更多的就業機會。

對此，唐鳳也說，她去年曾來高雄參加放視大賞，看到高雄在AR/VR產業的蓬勃發展，她認為，高雄在這方面非常有未來。目前行政院的前瞻基礎建設，也是把體感科技園區設在高軟園區，一定可以為高雄的AR/VR產業帶來發展優勢。

過去向中央強力爭取體感科技園區落腳高雄的陳其邁，也以杜塞道夫媒體港為例，將在亞洲新灣區打造數位內容實驗場域，引入電競、線上遊戲、動漫、視覺模擬、文創娛樂及體感科技進駐，運用智崴科技在體感技術強項、奇銳科技的數位動畫遊戲，「軟硬合體」技術合作，吸引軟體產業、媒體影音廠商設置各類主題體驗館，打造觀光魅力港灣。

唐鳳說，她非常喜歡高雄，也很常下來，每次來到高雄，都能感受到又多一點點改變，特別現在所在的亞洲新灣區，棧貳庫從舊倉庫蛻變網紅地點，港埠旅運中心、海洋流行音樂中心等從無到有，這些都是了不起的變化，難以想象以前高雄市區及港口被圍牆所阻隔。

兩人暢談過程中，許多高雄市民也發現到這兩位貴客，迫不及待向前爭相要合照，陳其邁與唐鳳也來者不拒，受到熱烈歡迎。

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