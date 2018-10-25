立院初審 臉書、Line違法賣醫材最高罰500萬

2018-10-25 20:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今初審通過「醫療器材管理法草案」。法案第42條明訂，傳播業者不得刊播未經中央或直轄縣市主管機關核准、與核准事項不符、已廢止或經令立即停止刊播，或限期改善而未改善之醫療器材廣告，其中，包含新興傳播媒體如臉書、LINE等，也被納入該法規範，將來如在社群媒體等平台有違法販售行為，仍可依法開罰，違者可處新台幣20萬至500萬以下罰鍰。

行政院會日前通過「醫療器材管理法」草案，法案今在立法院衛環委員會通過初審。未來拐杖等低風險醫材，只要透過線上登錄即可製造輸入；低風險醫材臨床實驗也只要經過醫院同意，不用再經食藥署核准，大幅簡化行政手續。

初審通過第25條條文明定，製造、輸入醫療器材，應向中央主管機關申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，始得為之。但參照美、澳、星等國相關規範，針對部分低風險醫療器材，建立登錄制度，以簡化上市前審查程序。

同時，主管機關為加強登錄資料查核、上市後產品複查及稽查，以確保登錄資料之真實性及醫療器材之品質，若違反第25條，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

針對醫療器材廣告，草案明定，傳播業者，包含各類新興媒體之傳播行為，如FB臉書、line等，不得刊播未經核准，或與核准事項不符的醫療器材廣告。醫療器材廣告核准文件有效期間為3年，每次展延期間，不得超過3年。違者處20萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其停播，未停播者，按次處罰至停播為止。

衛福部食藥署杜培文表示，如在上列平台出現未經中央主管機管核准的醫材相關品名、宣稱療效、銷售等行為，將來即可依本次修法通過的「醫療器材管理法」第66條開罰。依據條文規定，如違反第42條第一項規定刊播醫材廣告者，即可處以20萬元以上至500萬元以下罰鍰，並按次處罰至其停播為止。