避免假新聞影響大選！臉書成立跨部門專案小組

陳澍指出，臉書不願台淪不法份子操縱輿論與帶風向的工具，因此為了台灣今年年底的大選，特別成立了「跨部門專案小組」。（路透）

2018-10-25 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）台灣及香港公共政策總監陳澍今天表示，臉書內部為今年台灣選舉特別「跨部門專案小組」，防止假新聞、假帳號影響即將到來的選舉，希望此舉能維護台灣選舉的公正性。

陳澍受《中央社》專訪時強調，臉書不願淪不法份子操縱輿論與「帶風向」的工具，因此，為了台灣下月舉行的大選，特別成立了「跨部門專案小組」，小組成員將由來自臉書公共政策、網路安全、法務、平台管理及潛在威脅分析等團隊的人員組成，希望此小組能迅速過濾有疑慮的資訊，並及時處理，使選舉能公正的進行。

陳澍透漏，其實這種措施已經形成臉書內部經常性的機制，對於包括美國、加拿大、巴西，以及亞洲的巴基斯坦、印尼等國的選舉，也會組成「跨部門專案小組」以確保當地選舉的公平與公正。

移除假帳號 也鎖定參選人比對

陳澍指出，從數據上來看，今年第1季臉書移除了全球接近6億個假帳號，高達98.5%假帳號是在第三方舉報前就被系統偵測出來。臉書跨部門小組也在選舉前夕針對2018選舉參選人的臉書帳戶與粉絲專頁進行比對，刪除了一定數量的假帳號。

面對即將到來的選舉，陳澍認為社群網站能幫助政治人物拉近與民眾間的距離，建立雙方交流的橋樑，但也會遇到有心人士惡意散布假資訊、新聞，或透過假帳號操縱輿論「帶風向」，嚴重影響選舉的公平性。

對此臉書除了設立跨部門專案小組、刪除假帳號外，也會增加廣告及粉絲專頁透明度、並加強對不當廣告的執法，並與選舉相關單位合作，在中央選舉委員會及警政署刑事調查局都設置了熱線，以利快速處理相關事件的檢舉案。