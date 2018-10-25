柯P違法造勢 姚文智再列11位首長 痛批「官官相護」

姚文智列出11位當天出席柯文哲競選活動的各局首長，痛批他們「官官相護」，跟著柯文哲一起違法。（圖擷取自姚文智臉書）

2018-10-25 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲20日為宣布行動競選總部成立，在北投七星公園舉辦開幕園遊會，然而卻被抓到違法挨罰。台北市長候選人姚文智今（25）日不僅在臉書上直說柯文哲欠市民一個道歉，還痛批11位當天參與造勢活動的局處首長，全都「官官相護」。

姚文智表示，柯文哲自己帶頭違法，事前未依規定申請，事後被開罰了還說這法令不適用，難道「這就是台北的新政治文化嗎？」、「柯市長，你欠台北市民一個道歉！」同時還PO出一張當天活動照片，詳細列出11位當天出席的各局處首長，痛批首長們官官相護。

姚文智點名管理全台北公園租借的工務局長的彭振聲、有權督導工務局的副市長鄧家基，質問道「你們知道這是違法的活動嗎？」、「你們知道你們正站在『已經被舉發開單、要求駛離否則繼續開罰』的改裝貨車上嗎？」更指出當天活動場地，就是彭振聲的屬下核准的。

而姚文智競選團隊發言人洪立齊今天稍早也表示，「過去國民黨再鴨霸，都沒有看過如此依然故我」，未來不排除對柯文哲或市政府提告，或祭出其他法律行動。

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