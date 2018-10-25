柯P路權偷跑推給海選團隊 錕P：年輕人還要挺柯嗎？

台北市長柯文哲25日答覆媒體提問申請選前之夜場地時表示，競辦是海選來的「臨時拼裝車」，不是非常專業、缺乏經驗。（記者簡榮豐攝）

2018-10-25 19:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲申請選前之夜路權，竟違規偷跑，柯將責任推給競選辦公室「海選拼裝車」。無黨籍市長參選人李錫錕批評，柯再度知法犯法，每遇質疑，柯就將責任推給局處下屬，這次推給年輕人，「你（柯）到底有沒有肩膀擔當」、「年輕人，你還要支持柯文哲嗎」，呼籲柯文哲像個男人，不要再把責任推給競辦年輕人

李錫錕鄭重要求，台北市政府公佈10月23日申請市府路路權者的名單以及時間；因為選前之夜的路權10月24凌晨才開放申請，可是系統卻顯示市府路西側的路權在23日已被人「提前」訂走，遭質疑偷跑，台北市新工處回應卻是系統誤判。

李錫錕競選團隊表示，選舉進入倒數一個月，為了辦活動，這陣子總部都有人在密切關注路權申請，為什麼其他時間網路系統都沒有問題，偏偏在24日凌晨大家搶選前之夜的路權時才出現系統誤判？且剛好被申請走的又是市府路？

李錫錕批抨，柯文哲和整個市府、競選團隊是一體的，市府與競選團隊任何作為都和柯脫不了關係，可是每次柯遇到外界質疑，就把責任推給局處下屬，像這次又推給年輕人沒經驗，「你（柯）到底有沒有肩膀擔當？」老是要別人幫扛責任的市長，「年輕人，你還要支持柯文哲嗎？」