候選人總部成立造勢送無毒可分解吸管 捐1張發票換1組

2018-10-25 23:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區市議員候選人蔡旺詮發表系列選舉文宣小物，推出玉米可分解的無毒環保吸管組，在廠商好友贊助下，10月27日下午3點半崇學路競選總部成立時推出限量3千組環保吸管，民眾到場只要捐1張發票做愛心，就能兌換1組環保吸管。

蔡旺詮環保文宣小物發表會上，黃偉哲現身力挺，包括黃偉哲競選執行長范思筠丶葉洋佐里長丶洪榮俊里長丶石桂霖里長丶崇信社區理事長葉輝宏都出席支持環保文宣理念。

蔡旺詮表示，大學時期曾參加環保學生工作大隊，擔任公職後不斷力行環保理念，過去選舉曾用回收飼料袋當旗幟、自行製作回收牛奶罐水泥旗座，都是環保選舉的體現。

對這次連任選舉，蔡旺詮說，登記參選時宣布清淨家園選舉，不插競選旗幟，不用廣告車，只有麵包行動服務車與腳踏車陪伴徒步拜票，並列入政見中。雖然此次東區6席議員減少1席，譲選情更加緊繃，但為落實理念，決定走環保文宣路，同時推出一系列生活化紀念文宣品、強化宣傳，並成立line官方網站強化網路行銷，以補不足。

蔡旺詮表示，他的文宣小物從過去只有1種便條紙到今年加碼推出牙線包丶牙線盒丶扇子丶菜瓜布丶口罩丶便條紙，讓選舉行銷更生活、多元化，爭取更多市民認同。特別是再推出業者外銷為主的玉米可分解無毒吸管（有歐盟與美國認證），民眾以後喝珍奶飲品，能更安全健康。

黃偉哲也強調，環保理念結合公共政策是世界主流價值，未來當選市長後，會力推生活化的環保政策，鼓勵市府文宣品多用綠色環保產品，打造環保健康的幸福城市。