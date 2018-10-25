花博為選舉加分？林佳龍：希望藉此團結台中、團結台灣

台中市長林佳龍表示，希望透過花博來團結台中、團結台灣，選舉從不是其主要考量。（記者歐素美攝）

2018-10-25 21:55

〔記者歐素美／台中報導〕花博可能為選舉加分？台中市長林佳龍表示，很多人都勸他把花博延到選舉後，但開幕時間是在他擔任市長之前就跟AIPH敲定，強調希望透過花博讓社會聆聽花開的聲音，正向看待世界，台灣現在太多負面能量在拉扯，我們希望透過花博來團結台中、團結台灣，呈現正面能量，相信對留下來有形的資產是台灣的共資產

林佳龍今天到花博后里園區「花舞館」啟動花鐘，針對媒體詢問花博能否為其市長選舉加分？林佳龍說，花博籌辦過程一坡三折、好事多磨，發現石虎又遇到馬場古蹟，展館從后里減半後，再加入豐原、外埔，以達到60公頃以上，符合世界花博標準，這個過程每一關都非常難過，但除了自助人助也要天助，「花博即將開幕，我心中也充滿感動」，因為真的很不容易。

林佳龍說，台灣在世界被打壓，沒有辦法展現，難得台中辦世界花卉博覽會，我們不放棄這個機會，要把最好的呈現給全世界，選舉不是其考慮的因素，我們一定要把台中花博辦得非常成功。

林佳龍表示，台中舉辦花博大家都在看，過去台北及北京都曾舉辦花博，大家會比較，坦承「籌辦過程壓力很大」，整個市府轉型成花博團隊，這個對於公務機關來講是前所未有，市府以策展人為中心，興建展館，完成硬體軟體後，再給最優秀的策展人去布展，有非常多的創新。

林佳龍希望透過花博讓社會聆聽花開的聲音，正向看待世界，台灣現在太多負面能量在拉扯，我們希望透過花博來團結台中、團結台灣，呈現正面能量，為台灣留下有形的資產。

他並強調台中這四年的改變看得見，台中正在進步，人口增加成第二大都，捷運要通車了，綠川柳川變美麗了，舊城新生，花博辦得好，所有台中都往正面發展，並認為自己最大的成就，是「為台中百年的發展奠定基礎」。