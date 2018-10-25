中國未告知家屬 李明哲突移監著名「燕城監獄」

2018-10-25 17:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲在中國「被認罪」、後遭判刑關押。陸委會今天表示，李明哲妻李凈瑜至今已5度赴中國湖南赤山監獄探視李明哲，原定本月下旬再次前往，上週卻突然自台商轉知「李明哲移監」的訊息，只好取消行程。陸委會對中方不尊重家屬的作為表達不滿，也已函文要求中方儘速將移監後的探視規定告知家屬。

李明哲去年3月赴中國後失蹤，後來證實是被中國逮捕、又「被認罪」，湖南法院以「顛覆國家政權罪」罪名判刑李明哲關押5年，剝奪政治權利2年。

陸委會副主委邱垂正今天在例會上表示，李明哲妻李凈瑜在今年3月、5月、6月、7月與9月，5度赴中探視李明哲。海基會原先協調李凈瑜自10月22日到23日再次赴中探視，這個行程也獲得中方同意，上週五（19）卻突然從長沙台商協會，透過海基會管道轉知，李明哲自湖南赤山監獄移監至河北燕城監獄。

邱垂正說，由於李明哲家屬並未接獲移監通知，對於中方不尊重家屬的作為，陸委會當天已函文表達不滿。也透過國台辦和海協會管道，要求中方確切告知移監地點與日期，也要求中方儘速將移監後的探視規定告知我方及家屬。

河北燕城監獄是中國司法部唯一直屬的中央監獄，關押普通刑事囚犯，外國籍囚犯和職務囚犯等三類囚犯。由於是直屬監獄，又關押了重慶前市委書記薄熙來妻子谷開來等「顯赫」囚犯，在網路上討論度相當高。