時代力量批翹課議員 新北市議會3黨團這麼說

明年度市府總預算案沒有交付委員會審查，議程無法進行，議員無法開會，形同休會。（記者何玉華攝）

2018-10-25 16:47

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量批評新北市議會技術性讓明年度預算案無法交付委員會審查，癱瘓議程形同休會，抨擊現任議員是「翹課議員」，市議會朝野黨團回應，預算沒有不審，而是要讓新民意來審，才是負責任的作法。

民進黨團總召李坤城表示，30、31日兩天是大會，可以再討論一下預算如何審查，他強調，明年一定是新的市長，屆時新的市長會有很多新的政策，一定會需要新的預算才能落實，由新的市長提出新的預算來審查，才是比較負責且有意義的作法；如果目前的預算審查通過了，反而會讓新的首長綁手綁腳。

「哪裡不負責任？」國民黨團書記長林金結反問，一屆議員到底是要審4年的預算，還是5年的預算？就任第一年，年初、年尾都審了預算，哪裡有4年任期審5年預算的道理；此外，他說，沒有不審預算，只是可以選完開臨時會來審，預算是明年1月1日動支，還有時間可以審查；最重要的是，依往例，預算是無法兩、三天審完，審一半的預算，他反問時代力量「當選了，審一半的預算，好嗎？」

無黨團結聯盟總召蔡錦賢則表示，民進黨、國民黨是大黨，大家合議制通過，無盟跟著兩黨的意見。